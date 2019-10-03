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Karabük’te bin keklik doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, doğaya bin adet kınalı keklik bırakıldı.

Karabük’te bin keklik doğaya salındı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)-KARABÜK’te, doğaya bin adet kınalı keklik bırakıldı.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Yozgat Üretim İstasyonu'ndan 1000 adet kınalı keklik aldı. Keklikler, bugün kentin farklı bölgelerinde doğaya salındı. Kekliklerin salındğı bölgeler, 2019-2020 Merkez Av Komisyonu hükümlerince ava kapatıldı. Ekipler, kaçak avlanmaya karşı kontrollerini sürdürüyor.

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Karabük’te bin keklik doğaya salındıKarabük’te bin keklik doğaya salındıKarabük’te bin keklik doğaya salındıKarabük’te bin keklik doğaya salındı

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