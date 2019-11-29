HABER

Karabük'te bir evin bahçesine düşen kamyonetteki iki kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 02:55 | Son Güncelleme

Karabük'te bir evin bahçesine düşen kamyonetteki iki kişi yaralandı

Karabük'te bir evin bahçesine düşen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde ilerleyen Emrah Taşlık yönetimindeki 78 AAL 033 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Sürücü ile yanındaki Aydın Çetintaş kamyonette sıkıştı. Gürültüyle bahçeye çıkan ev sahipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten çıkartılan Taşlık ve Çetintaş, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERDepreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'Depreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'
Otomobil önündeki araca arkadan çarptı: 4 yaralı Otomobil önündeki araca arkadan çarptı: 4 yaralı 
Esenler’de trafik kazası: 4 kişi yaralandıEsenler’de trafik kazası: 4 kişi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

TBMM'de gerilim! 'General eskisi' sözleri ortalığı karıştırdı

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Amcaoğullarının 500 liralık kavgası kanlı bitti!

Siyanürün halka satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Katar'dan Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyaret iddiası!

Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyaret iddiası!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kahramanmaraş’ta silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı

Silahlı, taşlı ve sopalı kavga! Yaralılar var

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO bazı seferleri iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.