Karabük Valiliğince 2019'un "Karabük Kültür Sanat Buluşmaları Yılı" ilan edilmesi ve Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü dolayısıyla "Bizim Renklerimiz" adlı dans gösterisi gerçekleştirildi.
Karabük Kültür Merkezi'nde, sanat yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın yönetimindeki Devlet Halk Dansları Topluluğu, zeybek, horon, halay gibi Türk halk danslarını sahneledi, solist Yeşim Karaibrahimoğlu da bazı eserleri seslendirdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir gösteri olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün destekleriyle ekibi Karabüklülerle buluşturduklarını aktaran Gürel, "Karabük Kültür Sanat Buluşmaları adı altında her ay bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile 6 Mart'ta bir gösterimiz daha olacak." diye konuştu.
Karabük'ün daha büyük salonlara ihtiyacı olduğunu, ilerleyen aylarda gerçekleştirilecek gösterinin Safranbolu'da yapılacağını belirten Gürel, şunları kaydetti:
"Safranbolu bizim için, Türkiye ve dünya için önemli bir değer. Bütüncül olarak korunan kentlerin başında gelen kentimiz. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 25. yılını kutluyoruz. Yıl sonuna kadar bu faaliyetlerimizin parçası olarak da Safranbolu'yu ön plana çıkaracağız."
Vali Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, programa katılan Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Halk Dansları Topluluğu yetkililerine plaket ve çiçek takdim etti.
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