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  4. Karabük’te "Can Veren Pervaneler" konferansı

Karabük’te "Can Veren Pervaneler" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından düzenlenen "Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen araştırmacı-yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa fabrika çalışanları, aileleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.Ezbere bildiği 7 bin beyit ile divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan İnanç, söylediği beyitlerle bugüne ışık tutup, nelerin kaybedildiği, nelerin kazanabileceği konularında bilgiler paylaştı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından düzenlenen "Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi.
KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen araştırmacı-yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa fabrika çalışanları, aileleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı.
Ezbere bildiği 7 bin beyit ile divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan İnanç, söylediği beyitlerle bugüne ışık tutup, nelerin kaybedildiği, nelerin kazanabileceği konularında bilgiler paylaştı. Hayati İnanç; Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim’den kıssalar anlatarak Kanuni Sultan Süleyman, Nabi ve Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerin divanlarından örnekler verdi.
İnanç, hayata, şiire ve aşka yaklaşımlarını zaman zamanda mizahi bir anlatımla dile getirirken, katılımcıları hem güldürüp hem düşündürdü.
Konferans sonrası İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akbulut, Hayati İnanç’a üzerinde Türk bayrağının işlendiği bir plaketi takdim ederken, Genel Müdür Hüseyin Soykan da İnanç’la bir süre görüşerek şirket hakkında bilgi verdi.

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