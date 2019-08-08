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Karabük'te çayda kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği sele kapılan otomobilin sürücüsü ile çayda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Karabük'te çayda kurtarma tatbikatı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği sele kapılan otomobilin sürücüsü ile çayda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nce Araç Çayı’nda kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikata Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Afet Acil ve Durum Müdürü Gazanfer Erbay, AFAD, UMKE ekipleri katıldı. Senaryo gereği sele kapılan otomobilin Araç Çayı’nda sürüklendiği ve 4 kişinin de aynı çayda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Arama ve kurtarma köpeği ‘Çilek’ in kullanıldığı çalışmalarda drone ile havadan yer tespiti yapıldı. Kurtarma ekiplerinin bir bölümü botla olay yerine giderken, bir bölümü de köprünün üzerinden halatlarla botun üzerine indi. Kurtarma ekipleri kısa sürede otomobilin sürücüsü ile 4 kişiye ulaştı. Yaralı sürücü sedye ile yamacın yukarısında bekleyen ambulansa taşındı. Suyun kenarında farklı noktalarda mahsur kalan 4 kişi de halatlarla köprüye çıkarıldı.
Vali Fuat Gürel, “Bundan sonraki süreçte plansız ve habersiz birkaç tatbikat planlayacağız. Her şey olabilir. Kurumların koordinesini gerektiren bu tür afetlerde hızlı bir şekilde güvenliği sağlayabilmek, oradaki insanlara müdahale edebilmek önemli” dedi.
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Karabük'te çayda kurtarma tatbikatıKarabük'te çayda kurtarma tatbikatıKarabük'te çayda kurtarma tatbikatıKarabük'te çayda kurtarma tatbikatı

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