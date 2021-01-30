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  4. Karabük’te çeşitli suçlardan yakalanan 17 kişiden 8’i tutuklandı

Karabük’te çeşitli suçlardan yakalanan 17 kişiden 8’i tutuklandı

30.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında yakalanan 17 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ’Huzur ve Güven’ uygulamasında yakalanan 17 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak “Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. 09.00-15.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, Karabük’te de farklı bölgelerde çeşitli suçlardanaramasıbulunan17 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise savcılık tarafından alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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