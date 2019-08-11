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Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 22:07 | Son Güncelleme

Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'te cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ovacık ilçesinde giden Ziya Özçetin (70) yönetimindeki 78 AH 563 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail Balcıoğlu'nun (58) kullandığı 78 SL 866 plakalı cip, Barsak köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve Satı Özçetin (66) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkartılan Satı Özçetin ve sürücüler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Satı Özçetin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
çip Karabük otomobil trafik kazası

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