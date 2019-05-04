HABER

Karabük’te davulcular sınavdan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için görev alacak olan Ramazan davulcularını belirledi.Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahurda görev alacak 59 davulcuya sınav yaparak yaka kartlarını dağıtarak, il sınırları içerisinde bulunan mahallelerde Ramazan ayında sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmamasını ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken, vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü’ne 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunabileceği aktarıldı.Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse davulcuları sınava tabi tutarak davul çaldırdıktan sonra Ramazan ayında uymaları gereken konularda bilgilendirerek, belgeleri takdim etti.Köse, “Sahur saatinde Ramazan davulcularımız vatandaşlarımızı rahatsız etmeden disiplinli, güzel bir şekilde geleneklerimize ve göreneklerimize uygun olarak Ramazan ayı boyunca faaliyet gösterecekler.

Karabük’te davulcular sınavdan geçti

Karabük Belediyesi Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için görev alacak olan Ramazan davulcularını belirledi.
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahurda görev alacak 59 davulcuya sınav yaparak yaka kartlarını dağıtarak, il sınırları içerisinde bulunan mahallelerde Ramazan ayında sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.
Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmamasını ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken, vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü’ne 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunabileceği aktarıldı.
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse davulcuları sınava tabi tutarak davul çaldırdıktan sonra Ramazan ayında uymaları gereken konularda bilgilendirerek, belgeleri takdim etti.
Köse, “Sahur saatinde Ramazan davulcularımız vatandaşlarımızı rahatsız etmeden disiplinli, güzel bir şekilde geleneklerimize ve göreneklerimize uygun olarak Ramazan ayı boyunca faaliyet gösterecekler. Ramazan ayının maneviyatına uygun ilahi ve parçalar söylenecek. Vatandaşlardan zorla para istemek, karşı gelmek ve saygısızlık yapmak yok. Bu şekilde davrananlara bir dahaki ve ondan sonraki Ramazan’da davul verilmeyecek. Bu sene gece 02.00 ile 03.30 arası davullar çalacak. Erkenden mahalleye gidip davul çalınmayacak. Bu konuda denetimlerimizi sürekli yapacağız” dedi.

Karabük’te davulcular sınavdan geçti

Karabük’te davulcular sınavdan geçti

Karabük’te davulcular sınavdan geçti

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Ramazan davulcuları provalarını tamamladıRamazan davulcuları provalarını tamamladı
Hayvan borsasında ramazan hareketliliği Hayvan borsasında ramazan hareketliliği 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın! Ekipler sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.