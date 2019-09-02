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Karabük’te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen A.D., gözaltına alındı.

Karabük’te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen A.D., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre ve tespit edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kentte yaşayan A.D.'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.D. yakalanıp gözaltına alındı. A.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Karabük’te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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