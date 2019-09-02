Karabük’te DEAŞ operasyonu zanlısı serbest bırakıldı

Karabük’te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle A.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

