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Karabük’te DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Karabük’te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı.Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle yabancı uyruklu Y.A.S.S.

Karabük’te DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük’te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle yabancı uyruklu Y.A.S.S. (47) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karabük’te DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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