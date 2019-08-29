HABER

Karabük’te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, Şehir Parkı’nda temizlik yaptı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, Şehir Parkı’nda temizlik yaptı. Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının ülke genelinde başlattığı 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Karabük’te de 10 yükümlü, 21 bin metrekare alana kurulu Şehir Parkı’nda çevre temizliği yaptı. Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu, Karabük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Üzen, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk de yükümlülerle birlikte temizlik temizlik yaptı. Nesrin Uğurlu, "Kamu yararına fayda sağlandığı gibi şimdi toplum yararına da fayda sağlamış oldu" dedi. Seher Berker de "Proje kapsamında parkımızın temizlenmesi bizim için çok güzel" diye konuştu.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyorDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyor
Kadına şiddeti protesto ettilerKadına şiddeti protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.