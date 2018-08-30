Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu yönüne giden İsmail Sarı yönetimindeki 78 SU 936 plakalı otomobil, Bostanbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.

Kazada sürücüyle eşi Meral (39) ve kızı Reyhan Sarı (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin devrilme anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

