Karabük'te, devrilen otomobildeki çift yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük yönüne seyreden Hamza Yavaşçı idaresindeki 78 SH 106 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Rabia Ebru Yavaşçı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı çifti Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü Yavaşçı, trafik polislerine verdiği ifadesinde, yol kenarındaki radarı gören sürücülerin aniden hız kesmeleri nedeniyle aracının kontrolünü kaybettiğini ileri sürdü.

