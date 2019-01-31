Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yenice ilçesinden Karabük istikametine giden Şeref Deniz yönetimindeki 78 AAD 203 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi mevkinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden Araç Çayı'nın kenarına devrildi.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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