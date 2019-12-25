HABER
  4. Karabük’te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı

Karabük’te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dilinin yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde olduğunu belirterek, "Nasıl bir ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkilerse, geçtiği yerleri beslerse Türk kültürü ve Türk dili de geçtiği bütün coğrafyayı etkilemiş ve beslemiştir" dedi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı düzenlendi. KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa konuşmacı TDK Başkanı Gülsevin’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konuşmasının başında dillerin, milletlerin kimliklerini oluşturduğunu ifade eden Gülsevin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ’Dilimiz kimliğimizdir’ dedi ve 2017 yılını ’Türk Dili’ yılı ilan etti. Bütün devlet kurumlarını, aydınları, gençleri ve halkı dilimizin kimliğimiz olduğu bilincinden hareketle tedbir almaya yönlendirdi. 2017’den beri de bu çalışmalar devam ediyor" dedi.
Türk dilinin yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gülsevin, bu etkileşimin diğer dilleri ve kültürleri zenginleştirdiğini vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Tarih boyunca Türk kültürünü ve dilini iki kıtayı baştan başa dolaşan ırmağa benzetirler. Nasıl bir ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkilerse, geçtiği yerleri beslerse Türk kültürü ve Türk dili de geçtiği bütün coğrafyayı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl bir ırmak dolaştığı coğrafyaya göre şekil alırsa, renk değiştirirse Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyadan beslenmiştir. Diğer kültürler ve diller bu ırmağa katıldıkça Türk kültürü, Türk dili dediğimiz ırmak coşkun bir sel haline gelmiştir."
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, her dilin başka dillerden kelimeler aldığına vurgu yaparak, Türk dilinin de değişik dillerden kelimeler aldığını ve bu dillerde de Türkçe kelimeler bulunduğunu örneklerle anlattı. Konferans hediye takdiminin ardından sona erdi.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Köy evinde esrar ele geçirildi; baba ve oğlu gözaltına alındıKöy evinde esrar ele geçirildi; baba ve oğlu gözaltına alındı
Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmişRaylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.