Karabük’te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dilinin yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde olduğunu belirterek, "Nasıl bir ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkilerse, geçtiği yerleri beslerse Türk kültürü ve Türk dili de geçtiği bütün coğrafyayı etkilemiş ve beslemiştir" dedi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı düzenlendi. KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa konuşmacı TDK Başkanı Gülsevin’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasının başında dillerin, milletlerin kimliklerini oluşturduğunu ifade eden Gülsevin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ’Dilimiz kimliğimizdir’ dedi ve 2017 yılını ’Türk Dili’ yılı ilan etti. Bütün devlet kurumlarını, aydınları, gençleri ve halkı dilimizin kimliğimiz olduğu bilincinden hareketle tedbir almaya yönlendirdi. 2017’den beri de bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

Türk dilinin yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gülsevin, bu etkileşimin diğer dilleri ve kültürleri zenginleştirdiğini vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Tarih boyunca Türk kültürünü ve dilini iki kıtayı baştan başa dolaşan ırmağa benzetirler. Nasıl bir ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkilerse, geçtiği yerleri beslerse Türk kültürü ve Türk dili de geçtiği bütün coğrafyayı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl bir ırmak dolaştığı coğrafyaya göre şekil alırsa, renk değiştirirse Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyadan beslenmiştir. Diğer kültürler ve diller bu ırmağa katıldıkça Türk kültürü, Türk dili dediğimiz ırmak coşkun bir sel haline gelmiştir."

Prof. Dr. Gürer Gülsevin, her dilin başka dillerden kelimeler aldığına vurgu yaparak, Türk dilinin de değişik dillerden kelimeler aldığını ve bu dillerde de Türkçe kelimeler bulunduğunu örneklerle anlattı. Konferans hediye takdiminin ardından sona erdi.

