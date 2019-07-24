HABER

Karabük’te ‘Drone’ ile kırmızı ışık denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 21:48 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 2 noktasındaki kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 sürücüye toplam 14 bin 100 TL ceza kesildi. F.K., kendisine ceza yazan polise, sarı ışıkta geçtiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta niye geçeyim ben. Bunun cezasının olduğunu biliyorum.’’ itirazında bulundu.

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
Ankara'da diplomata silahlı saldırı! Ankara'da diplomata silahlı saldırı!
Otobüs beklerken durakta matematik öğrenilecekOtobüs beklerken durakta matematik öğrenilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Kayseri'de baraj kıyısından 280 fosil çıktı

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Son dakika: Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Son dakika! Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

MSB'den flaş açıklama! Kandil'e hava harekatı

Son dakika! Diyarbakır'da el yapımı patlayıcılı saldırı: Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.