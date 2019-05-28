Karabük'te durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde gözyaşı şişesi, kitabe, sikke ve objeler ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük'ten Konya'ya tarihi eser götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şüpheli M.A. yönetimindeki otomobili D-755 Karayolu Köyceğiz köyü mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 gözyaşı şişesi, 1 kitabe, 2 sikke, 4 obje, 1 tablet, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 81 mermi ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.A., gözaltına alındı.

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