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Karabük'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Karabük'te Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinin ardından, Safranbolu ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi

Karabük'te, kar yağışı sebebiyle Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinin ardından, Safranbolu'da da okullar bir gün tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının il genelinde etkili olduğu belirtildi.

Safranbolu ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, diyaliz hastası ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük merkeze bağlı köylerden taşıma ile gelen öğrenciler için de yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim kar yağışı Karabük Safranbolu

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