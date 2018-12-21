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Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Karabük'te, elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) elektrik bakım birimde görevli Mehmet Yüksel, arızasını gidermek için çıktığı vinçte elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yüksel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Kardemir Mehmet Yüksel

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