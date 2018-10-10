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Karabük'te "emniyet imamları"na hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "emniyetten sorumlu imamları" oldukları ileri sürülen eski sağlık personeli ve eski öğretmene 12'şer yıl hapis cezası verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve örgütün "emniyetten sorumlu imamları" oldukları ileri sürülen iki sanık, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski sağlık personeli Alpaslan Gürel ve eski öğretmen Şeref Önder ile avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alpaslan Gürel ve Şeref Önder'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Gürel FETÖ/PDY Karabük Şeref Önder

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