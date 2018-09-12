Karabük'te eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, FETÖ/PDY'nin gaybubet evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen M.K., tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütünün gaybubet evini tespit ederek düzenlediği operasyonda M.K. yakalandı. Gözaltına alınan M.K. hakkında Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı bulunduğu, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'daki hesaplarında para hareketliliği olduğu, örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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