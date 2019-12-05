HABER

Karabük’te esnaf, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

KARABÜK’te yaşayan 2 esnaf, soğuktan titreyen sokak köpeğini minder ve battaniye ile ısıttı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te yaşayan 2 esnaf, soğuktan titreyen sokak köpeğini minder ve battaniye ile ısıttı.
Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 2 esnaf, dün akşam saatlerinde kaldırımda soğuktan titreyen sokak köpeğini gördü. Köpeğe su verip karnını doyurduktan sonra dükkanın önüne karton serip üstüne de minder koyan esnaf, mindere yatan köpeğin üzerine battaniye örterek ısınmasını sağladı.
Esnaf Münevver Çolpan (54), sokak hayvanlarının üşümemesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Arkadaşlardan biri battaniye, biz de minder getirdik. Sarı kız çok titriyordu. Bu duyarlı davranışı diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı İçerken iki defa düşünün! Uzmanlar büyük tehlikeyi açıkladı
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 2 gün sonra yaşamını yitirdiKazada yaralanan otomobil sürücüsü, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
Ruhi Ersoy kimdir?Ruhi Ersoy kimdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Burhanettin Saral'ın da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı

Sarallar operasyonunda yeni gelişme!

Cezaevine girenlerin sayısı 2018'de yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Sayıları yüzde 14 arttı! En çok o suç işleniyor

Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.