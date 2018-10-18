Karabük'te ev yangınları

Karabük'te meydana gelen iki ayrı yangında 1 ev hasar gördü, iki ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde Hüseyin Misoğlu'na ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında evin bir bölümü hasar gördü.
Eskipazar ilçesi Çandırlar köyünde de İsa Yamanoğlu'na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Adem Özköse'ye ait tek katlı eve de sıçradı.
Haber verilmesiyle köye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangında her iki evde de hasar oluştu.
Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum