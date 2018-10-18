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Karabük'te ev yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Karabük'te meydana gelen yangınlarda 1 ev hasar gördü, iki ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'te meydana gelen iki ayrı yangında 1 ev hasar gördü, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde Hüseyin Misoğlu'na ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında evin bir bölümü hasar gördü.

Eskipazar ilçesi Çandırlar köyünde de İsa Yamanoğlu'na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Adem Özköse'ye ait tek katlı eve de sıçradı.

Haber verilmesiyle köye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında her iki evde de hasar oluştu.

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EV YANGINI Karabük

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