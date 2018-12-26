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Karabük'te fabrika işçilerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 21:53 | Son Güncelleme

Kentteki bir haddehanede, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle arkadaşlarının işten çıkarıldığını ileri süren işçiler eylem başlattı

Karabük'te bir haddehanede, arkadaşlarının sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia eden işçiler eylem başlattı.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan bazı işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 6 arkadaşlarının işten çıkarıldığını öne sürerek fabrika önünde toplandı.

Jandarma ekipleri de haddehane önünde önlem aldı.

İşçiler adına açıklama yapan Erdoğan Coşkun, işverenin daha yeni personel almasına rağmen krizi bahane ederek 6 arkadaşlarının işten çıkarıldığını ifade etti.

İşten çıkarmaların arkasında sendikal mücadelenin yattığını savunan Coşkun, haddehanede iki sendikanın bulunduğunu, işverenin istediği değil de diğer sendikaya üye olan çalışanların baskı gördüğünü, hatta işten çıkartıldıklarını ileri sürdü.

Coşkun, sendika seçmenin Anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, "Ancak işveren kendi istediği sendikaya üye olunması konusunda baskı yaptı. Bizler de istediğimiz sendikaya üye olduk. Şu anda 6 arkadaşımızı kapının dışına itti. Arkadaşlarımızın hepsi mağdur. Devamının geleceğini de söylediler. Bugün Anayasal hakkımızı kullanarak eylem yapıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
eylem haddehane işçi Karabük

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