HABER

Karabük'te fener alayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Şirinevler Mahallesi'nden başlayan fener alayı Kent Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sonunda vatandaşlar halay çekti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların kutlamalara yoğun katılım sağladığını belirten Gürel, Türkiye'nin daha nice 100 yıllar varlığını sürdüreceğini ifade etti.

Etkinlik konserle sona erdi.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıGalatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Çanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladıÇanakkale'de Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fener alayı Karabük

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.