Karabük'te fener alayı

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Şirinevler Mahallesi'nden başlayan fener alayı Kent Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sonunda vatandaşlar halay çekti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların kutlamalara yoğun katılım sağladığını belirten Gürel, Türkiye'nin daha nice 100 yıllar varlığını sürdüreceğini ifade etti.

Etkinlik konserle sona erdi.

