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Karabük'te FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Nuri Günay ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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