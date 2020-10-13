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Karabük’te FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 20:24 | Son Güncelleme

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçlaması ile gözaltına alınan 2 şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki ‘kadın yapılanmasına’ yönelik çalışmalar yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçlaması ile gözaltına alınan 2 şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki ‘kadın yapılanmasına’ yönelik çalışmalar yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyası kapatılan şirketlerde SGK kaydı olan ve örgütle iltisaklı kapatılan derneklerde üyeliği olduğu anlaşılan ayrıca örgütün Bank Asya ile ilgili talimat verdiği tarihlerde Bank Asya hesaplarında artış olduğu tespit edilen F.D. ve M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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