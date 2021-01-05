HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük’te FETÖ operasyonun 1 kişi tutuklandı

Karabük’te FETÖ operasyonun 1 kişi tutuklandı

05.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karabük’te FETÖ operasyonun 1 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıl 10 Ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.Y isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıl 10 Ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.Y isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha
Çekiliş sonuçları belli oldu! 94 milyon TL'yi aşan ikramiyeÇekiliş sonuçları belli oldu! 94 milyon TL'yi aşan ikramiye

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Sokaklarda böyle geziyor

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Sokaklarda böyle geziyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Kapıya asılan kelepçe olay oldu! Altaylı'dan sert tepki

Bolu Valiliği duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Valilik duyurdu! 25 Ocak'a kadar faaliyetleri durduruldu

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bir ilde sevindiren görüntü! Harita yeşile döndü

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24 kez ceza yiyen esnafa bir şok daha

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.