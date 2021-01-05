Karabük’te FETÖ operasyonun 1 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıl 10 Ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.Y isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

