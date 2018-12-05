HABER

Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, adliyeye sevk edildi.

Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.B., Ö.F.S., N. D., E.Ç. ve F.Ç. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyede

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...
Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Yemek için herkes sıraya giriyor

Yemek için herkes sıraya giriyor

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

Ölüm döşeğinde gelen itirafla yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.