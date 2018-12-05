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Karabük'te FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, adliyeye sevk edildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.B., Ö.F.S., N. D., E.Ç. ve F.Ç. adliyeye sevk edildi.

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