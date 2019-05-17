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Karabük'te FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

KARABÜK merkezli FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si muvazzaf asker 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük'te FETÖ şüphelisi 3 kişi adliyede

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si muvazzaf asker 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük merkezli Ankara, İstanbul ve Erzincan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf askerler G.K. ve N.M. ile askeri okuldan daha önce ilişiği kesilen E.Y. gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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