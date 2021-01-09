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  4. Karabük’te FETÖ’den kesinleşmiş cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Karabük’te FETÖ’den kesinleşmiş cezası bulunan 5 kişi yakalandı

09.01.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve cezaları kesinleşmiş olan 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve cezaları kesinleşmiş olan 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Safranbolu TEM Büro Amirliği ortaklığında koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezaları bulunan A.A., M.Y.M., M.Ü. ve H.U. ile 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan K.K. isimli şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş cezaları bulunan şüpheliler cezaevine gönderildi.

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