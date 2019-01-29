Karabük'te FETÖ/PDY davalarında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ayrı davalarda yargılanan iki sanığa, 3 yıl 1 ay on beşer gün hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık eski asker İsmail Övlü ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapsine hükmetti.
Aynı mahkemede görülen diğer bir davanın duruşmasında ise tutuksuz sanık Beytullah Taşkın ile avukatı hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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