Karabük'te FETÖ/PDY davalarında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan iki eski öğretmen, 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı duruşmaya, daha önce örgüte ait eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış tutuksuz sanıklar Zeynep M. ve Mehmet E. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası verdi.

