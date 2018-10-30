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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oya Ç. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdiği sanık hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

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dava FETÖ/PDY Karabük karar

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