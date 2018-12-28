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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

Tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık N.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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