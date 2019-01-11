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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:28 | Son Güncelleme

Tutuklu yargılanan iki sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Özlem ve Serkan Sancaklı ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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