Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat Aygün ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
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