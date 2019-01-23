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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:29 | Son Güncelleme

Tutuksuz yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mevlüt Uzun ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.

Uzun, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, isnat edilen suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük Mevlüt Uzun

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