Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Volkan Esen ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
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