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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

6 yıl 3 ay hapse çarptırılan sanık, tahliye edildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Özdemir ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

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