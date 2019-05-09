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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Tutuksuz 3 sanık, 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanığa, 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.K, Y.A. ve S.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, isnat edilen suçtan 3 yıl 1 ay onbeşer gün hapse mahkum etti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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