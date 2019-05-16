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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

Tutuksuz yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.

Sanık, savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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