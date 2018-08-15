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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:04 | Son Güncelleme

Bir şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Z.K. isimli kadını gözaltına aldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük

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