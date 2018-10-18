Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan avukat Ş.K'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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