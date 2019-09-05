Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük’te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün "mahrem emniyet" yapılanmasına mensup polis koleji/akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S ve A.E.B yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

