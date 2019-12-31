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  4. Karabük’te FETÖ/PDY’den bin 778 kişiye işlem yapıldı

Karabük’te FETÖ/PDY’den bin 778 kişiye işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Karabük’te, 2019 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve yönetici olmak suçlarından bin 778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla haklarında işlem yapıldı.Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Karabük Adliyesinde "Medya İletişim Ofisi" açılışı yapıldı.

Karabük’te, 2019 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve yönetici olmak suçlarından bin 778 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla haklarında işlem yapıldı.
Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Karabük Adliyesinde "Medya İletişim Ofisi" açılışı yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, ofisin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından açıklamada bulunan Başsavcı Patlak, FETÖ/PDY kapsamında 381 şüpheli hakkında soruşturmaların devam ettiğini söyledi.
FETÖ/PDY davalarında 452 sanığa mahkumiyet verildiğini açıklayan Patlak, "Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY üyesi-yöneticisi olmak suçlarından bin 778 hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmıştır. Bunlardan 513’ü hakkında 237 dosya üzerinden kamu davası açılmış, 381 şüpheli hakkındaki soruşturmalar halen devam etmektedir. Karabük Ağır Ceza Mahkemesine açılan toplam 419 adet kamu davasından 385 kamu davasının yargılaması mahkemece tamamlanmış; 452 sanığa mahkumiyet, 71 sanığa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), bir sanığa düşme, bir sanığa durma, bir sanığa davanın reddi, 50 sanığa ise yetkisizlik kararı verilmiş, 91 sanık hakkında beraat kararı ve 17 sanık hakkında etkinlik pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. 34 adet dosya ise halen derdesttir" dedi.

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