Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce polis akademisinden ilişikleri kesilen Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S. ve A.E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

