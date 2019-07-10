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Karabük'te fırtına ve sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde, caddelerde su birikintileri oluştu, bazı ağaçlar devrildi

Karabük'te kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde, fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan kısa süreli fırtına ve sağanak, özellikle ilçe merkezinde etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ağaçlar devrildi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Üzerine ağaç devrilen bazı araçlar zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Karabük Safranbolu

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